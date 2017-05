Filme brasileiro ganha dois prêmios no Festival de Cannes

Tamanho do Texto: +A -A

O longa-metragem “Gabriel e a montanha”, do diretor brasileiro Fellipe Barbosa, ganhou prêmios hoje na Semana da Crítica do Festival de Cannes, na França.

Único longa-metragem brasileiro na programação do 70º Festival de Cannes, a produção levou dois prêmios: o France 4 Visionary Award, entregue a revelações do cinema - no caso, para Barbosa -, e o Gan Foundation Award For Distribution.

O enredo é baseado na história real do jovem economista carioca Gabriel Buchmann, de 28 anos, que decidiu dar a volta ao mundo antes de retomar seus estudos em uma famosa universidade americana. Quando estava quase terminando seu percurso, em 17 de julho de 2009, o jovem desapareceu, na África.

Autoridades demoraram quase 20 dias para encontrar o seu corpo no monte Mulanje, ao sul do Malauí, onde morreu de hipotermia.

A imprensa internacional amou: a“Variety” definiu o filme como “caloroso, com contornos sociopolíticos”. O francês “Le Monde”, por sua vez, achou que “a primeira parte se desenrola lindamente, com registro de hospitalidade recíproca e de amizade fiel, com uma doçura de encenação e um chocante olhar de ternura”.