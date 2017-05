Diretas Já em Copacabana vai reunir Caetano, Mano Brown, Criolo e mais

Tamanho do Texto: +A -A

Enrolado até o pescoço com delações, assessores e ministros denunciados e uma base de sustentação no congresso virando pó, o presidente Michel Temer sente no cangote a aproximação de sua curta carreira como líder da nação. Ou sai por impeachment, ou sai preso ou sai por renúncia, mas é quase unânime a ideia de que ele não termina seu mandato. Por isso, e pelas consequências disso, um grupo de artistas, organizados pela Frente Povo Sem Medo e pela Frente Brasil Popular, começou a se movimentar nas redes sociais para convocar os brasileiros para uma manifestação que garanta o direito de o povo escolher em forma de voto direto o próximo presidente a ocupar o mais alto cargo do país.

Como todo mundo sabe a esta altura do campeonato, de acordo com a nossa constituição, em caso de vacância da cadeira, tanto na hipótese de renúncia quanto num eventual cenário de impeachment, conforme o Artigo 81, como faltam menos de dois anos para o fim do mandato (que se encerra em dezembro de 2018), a eleição seria feita pelos deputados e senadores, 30 dias depois da saída de Temer. A manifestação pedindo as Diretas Já, portanto, vai ser realizada neste domingo, na praia de Copacabana, e o chamado nas redes sociais traz junto o nome de um monte de artistas que se dispuseram a cantar no alto do carro de som que vai percorrer a orla do bairro a partir das 11 da manhã, na altura da rua Siqueira Campos. Quem já confirmou que vai cantar pelas Diretas? Caetano Veloso, Mano Brown, Criolo, Teresa Cristina, Martn’ália e outros tantos.