Esposa de Joesley Batista pede afastamento das gravações do SBT

Tamanho do Texto: +A -A

A apresentadora Ticiana Villas Boas, esposa de Joesley Batista, solicitou a direção artística do SBT o seu afastamento da terceira temporada do reality show “Bake Off Brasil – Mão Na Massa”, que estava com o início das gravações agendadas para a segunda quinzena de junho, com direção de Lucas Gentil.

Com o afastamento, a emissora convidou a chef confeiteira Carol Fiorentino, que foi jurada das duas temporadas anteriores, para assumir o posto de apresentadora da atração.

O empresário Fabrizio Fasano Jr. segue como jurado.

A emissora comunica ainda que abriu testes para selecionar uma nova jurada.

Ticiana está nos Estados Unidos desde a semana passada, quando as delações envolvendo o presidente Michel Temer e seu marido vieram à tona.