Marina Ruy Barbosa se casou escondida na Tailândia

Marina Ruy Barbosa vai se casar de véu, grinalda e tudo mais o que se tem direito. O eleito, como todo mundo sabe, é o piloto Xande Negrão, com quem ela namora há pouco mais de um ano, desde que se conheceram no réveillon de 2015-2016 em Fernando de Noronha. “Senti uma forte conexão e fui embora pensando: tomara que ele tenha gostado de mim tanto quanto gostei dele”, lembrou Marina. “Cheguei a sonhar nessa noite que estava na casa dela conhecendo seus pais. Acredita que na vida real a casa é bem parecida com a do meu sonho?”, disse o piloto.

Os preparativos para a cerimônia, que acontece em outubro, já estão a todo vapor, mas o que pouca gente sabe – fato que só foi divulgado nessa segunda-feira, junto das fotos de Marina vestida de noiva para a capa da Vogue Noivas – é que os dois já se casaram em uma cerimônia budista na Tailândia, local em que Xande pediu a atriz em casamento. O pedido, aliás, veio seis meses depois do primeiro beijo. “Foi rápido, mas tinha certeza de que era o que eu queria desde o primeiro dia”, disse Xandinho, à Vogue. “A parte do casamento fora do Brasil não contamos na época para ninguém, apenas para nossas famílias algum tempo depois”, revelou Marina. Comandada por dois monges budistas na praia, a celebração incluiu buquê, votos, bênção e sessão de fotos, além de vestido branco e penteado improvisado pela noiva.

No Brasil, os noivos se casam em uma cerimônia religiosa íntima na capelinha da fazenda da família do noivo, em Goiás. Poucas semanas depois, a grande festa acontece na casa dos pais de Xandinho, em Campinas. Sobre o vestido, a grife italiana Dolce & Gabbana foi a que mais encantou Marina. “O casamento é um momento mágico, e toda a preparação tem que ser também. Queria me sentir uma princesa, e foi o que aconteceu no universo da Dolce, desde a visita até a caixa linda que recebi na semana passada em São Paulo, com várias sugestões do Domenico e do Stefano: croquis, ideias de cabeça, tecidos para o véu. Eles colocam tanta magia em tudo que fazem! Agora estamos no processo de decidir o modelo”, contou.