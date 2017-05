Baile do Dennis completa quatro anos e leva a capital federal ao delírio

Tamanho do Texto: +A -A

*Direto de Brasília com Ana Luiza Vasconcelos e Ana Carolina Vasconcelos

Um dos mais reconhecidos nomes da cena eletrônica brasileira deixou a noite brasiliense mais balada. O DJ carioca Dennis mostrou seu talento levando à capital federal o projeto Baile do Dennis que completou seu quarto ano em 2017.

Batendo aquele papo exclusivo com o site HT no backstage do estádio Mané Garrincha, Dennis nos contou como surgiu o projeto: “Então, nasceu de uma vontade minha de apresentar o meu trabalho para a galera do Brasil todo. Então, eu acabei criando essa label do Baile do Dennis, na qual recebo os convidados. Na verdade, nasceu junto com meu projeto inteiro, que na verdade sou produtor e compositor há muitos e muitos anos. Já venho produzindo há muito tempo, mas sempre estou ali, no estúdio, escondido. Aí a galera estava cobrando. Você tem que fazer o marketing e tal e foi a forma que eu encontrei de criar clipes, músicas, vídeos e fazer o evento para celebrar todo esse trabalho”.

Dennis comandando a galera em Brasília (Foto: Henrique Fonseca)

Criador de diversos hits, o DJ conta com grandes sucessos em seu repertório, frutos de parcerias do artista com fenômenos da música brasileira como Wesley Safadão e Ronaldinho Gaúcho. Dennis relatou qual foi a história da música Professor da malandragem que fez em parceira com os artistas. “Escrevi junto com um amigo meu chamado Andrezinho Shock. A música seria para gravar, a segunda música com Wesley Safadão. Eu já tinha gravado com ele o Na farra; Só que a gente estava no meio do festival e eu estava no camarim com ele conversando e mostrando a música. O Ronaldinho Gaúcho entrou e perguntou: 'Que música é essa que vocês estão cantado? Vão gravar sem mim? Eu quero cantar também. Aí, acabou entrado o Ronaldinho Gaúcho também e foi assim que surgiu a produção da malandragem”;

Levado à Brasília pela R2 Produções, Dennis comandou seu baile em seu segundo ano tocando na capital. Então perguntamos qual a sua relação com os brasilienses: “A minha relação tem mais ou menos uns dois anos que comecei a tocar aqui. É como falei antes: eu ficava mais no estúdio e mais dentro da minha cidade do Rio de Janeiro fazendo as boates ali e tal e depois que criei o Baile do Dennis eu comecei a mapiar as cidades que eu gostaria de tocar e com certeza Brasília estava incluída. Eu sempre via vídeos e fotos de amigos que já tocavam por aqui e outras bandas. Eu pensava: Brasília tem uma vibe bem legal e um dia vou levar o Baile para lá. Graças a Deus, a gente já está fazendo a segunda edição do Baile aqui”.

Por fim quando perguntamos quais são os próximos passos da sua carreira, Dennis afirmou não programar muito o futuro. Só pensa em agradar seu público com hist que todos saibam cantar. “Eu não fico muito assim pensando né? Não é que eu não pense no futuro. Eu vou fazendo o que sempre fiz, música e show tentando agradar o público. Acho que você tendo uma entrega bacana e fazendo as músicas que o povo gosta de cantar pode tero uma vida longa”. Boa sorte, Dennis.