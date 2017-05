Paris Jackson, filha do rei Michael Jackson, é o novo rosto da Calvin Klein 

Tamanho do Texto: +A -A

Paris Jackson sempre tentou se afastar da fama, inclusive, depois da morte do seu pai o rei do pop, Michael Jackson. Mas, agora, ela está se revelando uma referência de moda. Segundo o site Page Six, ela participou esta semana de uma sessão de fotos para a capa da Vogue da Austrália e também deve integrar o casting de um filme com Charlize Theron, Amanda Seyfried, Joel Edgerton e Thandie Newton para os estudios da Amazon. Consolidando-se ainda mais no mercado, a it girl está prestes a assinar um contrato envolvendo milhões de dólares para ser o novo rosto da marca Calvin Klein. A campanha é a maior de sua carreira até o momento.

Paris Jackson falando sobre sua carreira em programa dos EUA (Foto: Divulgação)

O objetivo é que ela seja referência da Calvin Klein. A ideia é que Paris seja vista em grandes projetos publicitários e em novos tapetes vermelhos representando a corporação. O novo rostinho foi convidado pela própria marca para o Gala Met que aconteceu no início do mês. No evento, ela desfilou com um vestido preto com um corte da própria empresa ao lado de seu novo designer, Raf Simons.

A filha do rei do pop tem apenas 19 anos e, desde sua infância, conviveu com grandes artistas mundiais, principalmente, por causa da influência de seu pai. Teve uma vida complicada por causa das brigas judiciais entre os pais, Deborah Rowe e Michael. Em 2005, a mãe deixou a filha sob os cuidados exclusivos do pai. Depois da morte de Michael, em 2009, Paris ficou com sua avó, Katherine Jackson. No entanto, em 2013, a imprensa divulgou que ela havia tentado cometer suicídio.

Apesar de todas as dificuldades, a it girl, atualmente, se destaca no mercado. Sua estreia no tapete vermelho foi na festa da InStyle do Golden Globes. Depois disso, participou do Grammy e da Paris Fashion Week. O contrato de modelo é com a IMG Models. Mais do que conectada com o mundo da moda, a garota já é amiga de personalidades como Kendall Jenner e Gigi Hadid.