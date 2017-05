Monica Iozzi deleta suas contas nas redes sociais. Entenda o motivo!

Tamanho do Texto: +A -A

Monica Iozzi sabia como ninguém movimentar as redes sociais, fomentar a discussão, informar, fazer graças e deixar bem clara suas posições políticas. Sabia, mas parece que não sabe mais. O motivo? Ela deletou suas contas no Twitter e no Instagram, logo depois de ter sido alvo de críticas pesadas quando postou em seu Facebook um texto no qual questionava o marketing da Marisa, rede de lojas de roupas femininas, que fez uma piada com o depoimento de Lula ao juiz Sergio Moro, na qual citou a ex-primeira dama Marisa Letícia, que faleceu recentemente.

“Uma empresa utilizar a imagem de uma pessoa falecida para fazer marketing???? Onde vamos parar? Meu Deus!!! Não há mais respeito a nada no mundo??? Nem à memória de uma mãe, de uma avó? Que nojo. Que tristeza.”, publicou a atriz.

De acordo com a assessoria da atriz, seu afastamento não tem nada a ver com orientações da TV Globo, mas, sim, por uma espécie de detox virtual.

“Monica resolveu tirar férias das redes sociais até que os limites da tolerância voltem a respeitar a divergência de ideias”, explicaram.