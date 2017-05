Trio de damas da dramaturgia está confirmado em novela de Walcyr Carrasco 

Tamanho do Texto: +A -A

Parece que Walcyr Carrasco vai tirar mais um sucesso da sua cartola repleta de líderes de audiência e de premiações ao redor do mundo. Sua próxima novela das 9, batizada O Outro Lado do Paraíso, está a todo vapor com a escalação de um elenco que promete entrar para a história das telenovelas. Se já não bastasse ter confirmado Gloria Pires – que vai fazer par romântico com Marcello Novaes – Marieta Severo, Grazi Massafera – a vilã da história –, Sérgio Guizé, Luis Melo e Nathalia Dill, entre outros, Walcyr usou suas redes sociais para anunciar dois pesos-pesados da dramaturgia nacional – e mundial, por que não? “Que honra! Fernanda Montenegro e Lima Duarte realmente aceitaram fazer minha próxima novela. Fico emocionado ao escrever cada fala para os personagens desses grandes atores!” disse. Os dois, aliás. vão ser um par romântico.

Gloria Pires, Fernanda Montenegro e Marieta Severo: trio de ouro junto em novela

Em entrevista à revista Veja, Fernanda Montenegro falou um pouco sobre a sua nova personagem: “Vou interpretar Mercedes, uma vidente que se prepara para o fim do mundo. Ela vai tentar salvar o que puder do apocalipse”, contou a atriz. Recentemente, Walcyr disse que, entre outras tramas, vai abordar as dificuldades da vida dos portadores de nanismo, personagem que vai ser filha de Marieta Severo. “Entre as protagonistas de minha próxima novela há uma anã. Desculpem-­me, uma jovem de baixa estatura. Mas, na história, a própria mãe não gosta dela”, revelou o novelista. Toda a equipe de Walcyr Carrasco, que vai substituir A Força do Querer, de Glória Perez, caso os planos não mudem, trabalha com o dia 23 de outubro para a estrear “O Outro Lado do Paraíso”.