Próxima edição do SICC irá reunir cerca de 200 compradores estrangeiros

Está chegando a hora de Gramado reforçar a sua potência econômica no setor calçadista em mais uma edição do SICC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado. Entre os dias 22 e 24 de maio, já na próxima semana, a cidade gaúcha será o ponto de encontro do evento promovido pela Merkator Feiras e Eventos, que é referência no setor. Entre os mais de 18 mil convidados para os dias de feira, que incluem compradores, expositores, influenciadores e jornalistas, estão 200 importadores interessados nos modelos calçadistas brasileiros.

Para esta 26ª edição do SICC são esperados cerca de 200 compradores estrangeiros (Foto: Henrique Fonseca)

Como parte do chamado Grupo de Importadores, a presença destes empresários representa uma incrível oportunidade para as centenas de marcas participantes ampliarem seus mercados e, assim, crescer ainda mais o percentual de exportação do Brasil. Pelos próximos dias, mais do que a cidade do setor coureiro e calçadista, Gramado será o ponto de encontro de diversas culturas. Entre esses 200 compradores estrangeiros que irão à cidade para conhecer o melhor do produto brasileiro, estão representantes de países da América Latina, com que o Brasil já tem fortes laços econômicos, e de novos mercados, como Rússia, Filipinas, África do Sul, Estados Unidos, França etc.

Atenta à importância da presença desses compradores estrangeiros no evento, a Merkator Feiras e Eventos, empresa que promove o SICC, se responsabiliza por toda a viagem destes importadores para Gramado para garantir a melhor experiência em solo gaúcho. Outra estratégia que envolve o Grupo de Importadores do SICC e o evento é o incentivo a uma maior variedade de produtos na feira. Desse jeito, o SICC amplia ainda mais os modelos de negócios de seu catálogo e, assim, garante sucesso à visita desses cerca de 200 estrangeiros. “A grande adesão dos expositores ao projeto mostra o crescimento da importância do mercado internacional para as marcas brasileiras. Esse é um momento de expansão do produto nacional no exterior, e é importante manter e ampliar os canais”, apontou o diretor da Merkator Feiras e Eventos, promotora do evento, Frederico Pletsch.

A expectativa é que o Brasil mantenha ou cresça o número de exportações no setor, em comparação com 2016 (Foto: Divulgação)

Com essas medidas, o setor calçadista tem a expectativa de superar o desempenho de 4% a mais na exportação alcançada em 2016. De acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Calçados, a Abicalçados, que é parceira da Merkator Feiras e Eventos no SICC, os números recentes apontam para um balanço favorável no fim deste ano. Por enquanto, apenas nos dois primeiros meses de 2017, a receita com o comércio externo no setor já está em mais de 10%. Na prática, este número é um reflexo das estratégias de entidades do setor calçadista brasileiro que, em uma tentativa de driblar a crise do comércio interno, vem apostando novas e inteligentes fichas no panorama estrangeiro.