A transformação de Penélope Cruz para viver Donatella Versace em série

Lá vem ela! Depois de tanto mistério, Penélope Cruz foi flagrada caracterizada de Donatella Versace. Os cliques, divulgados ontem, 15, foram feitos em Miami onde a série “O assassinato de Gianni Versace: American Crime Story” está sendo gravada. A produção, com lançamento previsto apenas para depois de 2018, é baseada na história real da morte do estilista italiano da grife Versace.

Penélope Cruz como Donatella Versace para a série “American Crime Story” (Foto: Reprodução)

Para a trama, diversas transformações visuais estão ocorrendo nos sets de gravação. Uma delas, que já estava gerando burburinho entre os fãs da série e do mundo da moda, é a de Penélope Cruz como Donatella, irmã de Gianni. O suspense chegou ao fim quando paparazzi norte-americanos conseguiram registrar a atriz espanhola nos bastidores da produção. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, a equipe de “American Crime Story” tentou manter o segredo o tempo todo. Entre as estratégias da produção, estava esconder Penélope Cruz nos fundos da mansão Versace, onde as principais cenas da série estão sendo gravadas.

Mas, para a nossa alegria, não deu certo. Nos cliques, a atriz, famosa por suas madeixas escuras, ganhou fios platinados, que são a marca registrada de Donatella Versace. Outra mudança no visual de Penélope Cruz é a sobrancelha, que aparece bem mais clara. Para potencializar a caracterização, a maquiagem também seguiu à risca a identidade de Donatella. Nos olhos, traços bem marcados e, na boca, quase nenhum destaque. Vale lembra que, antes da confirmação de Penélope Cruz no papel, houve a especulação de que Lady Gaga seria a escolhida para interpretar Donatella Versage em “O assassinato de Gianni Versace: American Crime Story”.

Quem também apareceu nos cliques reveladores dos paparazzi foi Rick Martin, que interpretará Antonio D’Amico, amante do estilista italiano, e Edgar Ramirez, que será o próprio Gianni Versace. No elenco da série, Darren Criss será o assassino do estilista, Andrew Cunanan, e Max Greenfield já está confirmado, mas sem personagem divulgado.

Rick Martin como Antonio D’Amico para a série “American Crime Story” (Foto: Reprodução)

Por enquanto, só as fotos dão spoiler da série. Com previsão de estreia para depois do ano que vem, a trama baseada no livro de Maureen Orth, de 1999, é sucesso nas redes sociais. Em 2018, será a vez de “American Crime Story” lançar a sequência que narra o Furacão Katrina, em sua segunda temporada. Conhecida por retratar crimes reais que ganharam grandes repercussões midiáticas, como foi o caso da morte de Gianni Versace em 1997, a série antológica teve a sua estreia com o caso da morte do jogador de futebol americano OJ Simpson.