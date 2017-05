Renata Sorrah volta a defender Lula: "A direita está raivosa"

Tamanho do Texto: +A -A

Renata Sorrah voltou a defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, réu na Operação Lava-Jato.

Ela postou no Twitter que "a direita está raivosa" com a candidatura do ex-presidente.

"Se só com uma possível candidatura eles estão assim, imagine com a vitória do Lula", escreveu a artista.

Como a coluna contou, Renata foi a Curitiba na última quarta-feira 10, dia do depoimento do ex-presidente ao juiz Sergio Moro, em um ato de apoio ao ex-presidente.

orrah participou da campanha virtual #MoroPersegueLula e postou uma foto ao lado dos senadores Paulo Rocha (PT-PA) e José Pimentel (PT-CE), e escreveu: "A esperança vai vencer o medo, vai vencer a opressão e a perseguição também! #MoroPersegueLula".