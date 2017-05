Convidada de Ana Maria Braga, Taís Araújo se recusa a comer prato

Tamanho do Texto: +A -A

A gente adora a espontaneidade dos programas ao vivo. Quando junta Ana Maria Braga e Taís Araújo para uma conversa sem cortes e em tempo real, como a da manhã dessa segunda-feira, no “Mais Você”, então, é certeza de que vem diversão, informação e até um momento de saia justa. Não, não estamos falando do programa de debates do qual Taís Araújo é uma das novas integrantes no GNT, estamos falando de um momento daqueles meio constrangedores, mesmo.

Taís Araújo, Ana Maria Braga e Fernanda de Freitas: saia justa cor de abóbora

Tudo ia muito bem com o papo entre a aprsentadora e a atriz, até a hora da culinária: Ana preparou – e serviu – um nhoque de abóbora. “Não vou comer só porque estou aqui! Eu como de tudo, a única coisa que não como na vida é abóbora!”, desabafou Taís. “Nunca vi você convidar uma pessoa para a casa da gente e não comer… Minha equipe sempre faz uma pesquisa, só coloca na mesa comidas saudáveis. Por que você falou que não comia abóbora?”, questionou Ana, aos risos.

Depois do programa, Taís usou suas redes sociais para se desculpar com a apresentadora. “Gente, desculpa, mas eu não como abóbora de jeito nenhum! Desculpa pela desfeita, Ana Maria Braga. Mas o molho tava incrível! Aí você acorda toda feliz porque vai forrar o estômago, aquele banquete, e só tem coisa que eu não como. Vida que segue, né amores!”, sentenciou.