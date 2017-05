Antonelli está recuperada de cirurgia!

Tamanho do Texto: +A -A

Com o fim de “Sol Nascente” e o momento de desacelerar o ritmo na televisão, a atriz Giovanna Antonelli aproveitou as férias para fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro. Na semana passada, a artista foi submetida a uma diástase abdominal, no Hospital Samaritano, para corrigir o afastamento dos músculos do abdômen.

O procedimento é comum às mulheres que engravidaram, ainda mais de gêmeos, como foi o caso da atriz há seis anos. De acordo com a assessoria de Giovanna Antonelli, a atriz está recuperada e, inclusive, já retomou a rotina de exercícios e compromissos profissionais, como ações e campanhas.

A atriz foi operada na última semana, no Rio, e já retomou a rotina de exercícios e compromissos profissionais (Foto: Reprodução)

Da televisão, Giovanna tira férias depois do sucesso de mais uma personagem na telinha, a Alice, de “Sol Nascente”. Em agosto, ela viaja para Portugal com a família e fica quatro meses por lá. Em uma oportunidade de conciliar as férias da televisão com o descanso do marido da atriz, Giovanna viaja em busca de explorar novas culturas e comportamentos com os filhos Pietro, Sofia e Antônia.