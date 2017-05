Israel & Rodolffo planejam novo CD com suas modas de viola

Tamanho do Texto: +A -A

*Direto de Brasília com Ana Luiza Vasconcelos e Ana Carolina Vasconcelos

Ao desembarcar em Brasília, o Villa Mix Festival contou com atrações imperdíveis e mais de 14 horas de shows. Arrastando multidões e sendo considerado um dos maiores festivais da música brasileira do país, o evento foi realizado no estacionamento do Estádio Mané Garrincha. No seu sexto ano de edição com uma megaestrutura e os maiores artistas nacionais do casting sertanejo, forró e eletrônico, o festival teve como cenário uma mega estrutura montada. Integraram o line up os anfitriões Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Israel Novaes, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Israel & Rodolffo, Jefferson Moraes e, um dos melhores DJs do mundo, Alok, além de Jonas Esticado, Zeeba e Xand Avião.

Com exclusividade conversamos com Israel e Rodolffo. A dupla, que tem muito reconhecimento na capital federal, fez sua estreia no festival candango. “Bom é primeira vez que a gente participa do Villa Mix Festival Brasília. A gente canta aqui na capital federal e na região já há muito tempo. O pessoal recebe a gente com muito carinho. E dá um friozinho na barriga ver esse tanto de gente e contar com uma estrutura enorme. Com certeza é o maior festival do Brasil e é uma responsabilidade muito grande”, comentou Israel.

Com um álbum que ganhou mais de um ano de preparação e músicas de sucesso no repertório, perguntamos à dupla sobre o DVD “Sétimo sol”: “Bom, a gente gravou esse DVD ano passado e tivemos um ano e meio de seleção de repertório. Trabalhamos bastante e, graças a Deus, acertamos. Colocamos nove, dez músicas no nosso show de estrada e o pessoal adorou. Isso é algo muito bacana para todo artistas. A gente quer sempre colocar mais e mais músicas novas e nesse trabalho tivemos a oportunidade de conferir isso. Já estamos preparando o próximo CD”, revelou Israel.

Israel & Rodolffo na estrada com modas de viola e novo CD à vista (Foto: Brasília - Henrique Fonseca)

Sendo um estouro na capital federal, “Feche esse porta-malas” é mais um dos hits de sucesso da dupla. Rodolffo contou que a música teve cinco compositores e brincou que eles só ficaram com a parte boa da canção . “A música foi composta por cinco autores e a gente já pegou ela pronta. Então, a história que a gente tem dela é só a parte boa, né? Nós não sofremos, porque “quanto mais eu choro, mais eu bebo”. Não passamos por essa. Os meninos que escreveram a letra é que sentiram”.

E quais os próximos passos da carreira da dupla? “Não parar de gravar moda boa, fazer bastante shows, pedir a Deus saúde para nos preservar nas estradas e bola para frente”, afirmou Israel.

Villa Mix Festival Goiânia

Em sua sétima passagem pela capital Goiânia nos dias 1 e 2 de julho, o maior festival de música do Brasil traz uma novidade imperdível! Agora, além das atrações nacionais, o evento que acontecerá no estacionamento do estádio Serra Dourada traz pela primeira vez o show de uma celebridade internacional: a cantora Demi Lovato.

A artista, que virá exclusivamente ao Brasil para se apresentar no Villa Mix Festival dia 1 com um super show, conta com mais de 43 milhões de seguidores no Twitter, 57 milhões no Instagram e mais de 38 milhões de fãs no Facebook. Considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, Demi Lovato é dona de hits como “Confident”, “Skyscraper”, “Stone Cold”, “Give Your Heat A Break”, “Neon Lights”, “Really Don’t Care” e “Cool For Ther Summer”. Cantora, compositora e atriz, ela teve seu disco “Confident” indicado na categoria “Álbum Pop Vocal” do Grammy 2017.

Além da apresentação da cantora Demi Lovato, o evento contará com shows de grandes nomes da música nacional.