Empresas de pequeno e médio porte ganham apoio para participar do SICC

Referência de estilo e bons negócios, o SICC (Salão Internacional do Couro e do Calçado) atrai olhares de todo o Brasil e de diversos países do mundo. Nesta 26ª edição, que ocorre entre os dias 22 e 24 de maio no Serra Park, em Gramado, o panorama não é diferente. Durante os três dias, o Sul do Brasil será o endereço da moda e dos negócios na edição que apresenta as coleções Verão 2018. Para integrar o time de expositores e participar do evento que é vitrine para mais de 18 mil pessoas, como foi divulgado pela Merkator Feiras e Eventos, empresa promotora do SICC, pequenas e médias grifes seguem com uma tradição da feira e apresentam suas criações em estandes coletivos.

Com expectativa de melhora na economia nacional, os compradores buscam prazos, descontos e tendências nesta edição do SICC (Foto: Divulgação)

Nesses espaços, expositores de quatro cidades ganham o apoio da Merkator Feiras e Eventos, das prefeituras locais e dos respectivos sindicatos para conseguir participar do encontro. Assim, com marcas do setor calçadista de diferentes regiões, o SICC potencializa as diferentes ideias e propostas e amplia a variedade entre os expositores. Mais que uma inclusão, a iniciativa da Merkator também é vantajosa para os compradores e visitantes. Afinal, entre os corredores, o SICC apresentará ainda mais inovação, tendências e apostas. “A feira tem sido um vetor de crescimento para essas empresas quem têm nela um momento de contato com novos mercados”, destacou o diretor da Merkator, Frederico Pletsch.

Entre esses exemplos de inclusão e pluralidade que irão compor os corredores desta edição do SICC estão cinco marcas de Três Coroas, cidade gaúcha que fica a 90 quilômetros da capital Porto Alegre. Para participar do evento, as marcas expositores tiveram o subsídio da prefeitura da cidade e do Sindicato da Indústria de Calçados, Componentes Para Calçados de Três Coroas. “Todas as empresas do grupo já participaram de outras feiras da Merkator e destacam como ponto alto a união delas. Além de atrair mais também podem dividir custos de suporte durante o evento, como divulgação, profissional para o calce de calçados, recepção entre outros itens”, explicou Juliano Mapelli, executivo comercial do sindicato.

Assim como as representantes de Sapiranga, também no Rio Grande do Sul, que farão parte do SICC com o apoio Indústria e Comércio da cidade. No total, serão 15 representantes do município, sendo duas delas estreantes na feira. Como contou a diretora da entidade apoiadora, Alessandra Brando, o incentivo para a participação dessas marcas no evento representa um desejo por crescimento. “O nosso objetivo sempre é alcançado quando a empresa consegue ter um resultado positivo em vendas e também em agregar novos lojistas em sua carteira de clientes. A grande comemoração é quando uma delas sai do grupo para conquistar sua participação individual. Isto já aconteceu com três empresas”, destacou Alessandra.

Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos, ressaltou a importância da participação dessas marcas no evento (Foto: Gramado (RS) – Henrique Fonseca)

As outras duas cidades que irão integrar os estandes coletivos do SICC são Franca e Novo Hamburgo. Enquanto a cidade gaúcha ainda está em processo de escolha pelas grifes que vai levar a partir de um edital promovido pela prefeitura, o município paulista já confirmou presença com a sua tradição calçadista. Nesta 26ª edição, as empresas de Franca irão reforçar a identidade fashion da cidade nos modelos masculinos, mas também amplia suas coleções para produtos femininos. Por lá, serão 13 grifes que irão representar o estado de São Paulo no estande coletivo disponibilizado com o apoio da Merkator Feiras e Eventos.

Com tantas opções de moda e oportunidade de negócios no Serra Park, o SICC irá atrair compradores com interesses diversos. Na expectativa pelos dias de compras e vendas, alguns lojistas já adiantaram o que buscam nos corredores desta edição do evento calçadista. Entre os desejos destacados pelos compradores está a busca por prazos, descontos e tendências. Com esses três fatores em alerta máximo, esta edição do SICC promete ser a engrenagem do setor para novos tempos na economia nacional. Depois de algumas temporadas de custos reduzidos, a expectativa é que as negociações voltem a movimentar os estandes do evento e o saldo seja ainda mais positivo, em comparação com as edições anteriores.

E esse termômetro começa a funcionar logo neste final de semana. Às vésperas do Dia das Mães, comemorado neste domingo, alguns compradores já vêem na data uma chance de entender os rumos do atual mercado. Porém, de acordo com o empresário Júlio Aberto Leme, da Casa Bragança, com seis lojas em Minas Gerais e no Paraná, além do resultado de domingo, as compras no SICC também serão pautadas pelas oportunidades oferecidas. “As vendas no Dias das Mães serão um importante termômetro do varejo brasileiro em 2017. Apesar disso, projetamos a retomada com as coleções para o verão. Por isso, vou com a intenção de aproveitar todas as oportunidades que surgirem na feira. Estou indo atrás das melhores condições, em busca de prazos e descontos”, afirmou o empresário que ainda destacou a excelente data do SICC que, segundo ele, garante que as empresas visitantes saiam na frente em relação aos concorrentes.

No entanto, os objetivos no SICC são mais que econômicos. Como citamos, também há comprador interessado em tendências e coleções inovadoras no setor de calçados para a temporada Primavera-Verão 2018. Um desses casos é o empresário André Luiz Miranda, da rede Polielly, com 63 lojas em Brasília, Goiás e no Nordeste. Para ele, o evento gaúcho promovido pela Merkator Feiras e Eventos também é uma excelente oportunidade de conhecer os bastidores das empresas expositores. Como destacou, na fera, é possível conhecer os gestores por trás das coleções e a filosofia das marcas. “É muito importante falar com os gestores das empresas. Ver o olhar deles para o mercado. Ver como acreditam que a situação econômica vai ficar, quais as definições. Também gostamos de conhecer a linha de marketing, o apoio aos lojistas, enfim, o posicionamento das marcas”, explicou.

De todo modo, o SICC é o polo do setor calçadista e coureiro mais completo da temporada Primavera-Verão do Brasil. Por lá, a variedade vai além dos modelos para a próxima estação. Tanto em relação aos compradores quanto aos expositores, a diversidade de opiniões, propostas e desejos é uma característica e um importante chamariz. Por isso, somente nesta edição, mais de 18 mil pessoas são esperadas nos três dias de feira. Nos vemos lá!

Serviço

SICC – Salão Internacional do Couro e do Calçado

Data: 22, 23 e 24 de maio de 2017

Local: Centro de Eventos do Serra Park, Gramado(RS)

Número de Expositores: 380

Número de Marcas: 1.600

Expectativa de visitantes: 18 mil nos três dias de feira