O que Anitta foi fazer em Los Angeles com Tyga, aqui e agora!

A gente já sabe que, depois de ter sido flagrada em Los Angeles com o rapper norte-americano Tyga, Anitta colocou uma pá de cal rumores de que estaria tendo um romance com o ex de Kylie Jenner.

Pois bem. Vamos à verdade: Trata-se de uma parceria musical de Anitta com Tyga, o DJ Yuri Martins, MC Zaac e do projeto musical Tropkillaz, formado pelos produtores André Laudz e Zé Gonzales.

Anitta ficou pouco tempo em LA, porque tem show marcado no Brasil. E mais: vem aí um clipe com a rapper Iggy Azalea.