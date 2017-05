Nasce Pedro, primogênito de Maria Cecília e Rodolfo

Tamanho do Texto: +A -A

Nasceu Pedro, o primeiro filho do casal sertanejo Maria Cecília e Rodolfo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Rita, irmã de Maria Cecília, foi quem confirmou pelas redes sociais o nascimento de Pedro. Com a fotografia do quadro com nome da criança, ela comemorou a chegada do sobrinho.

Vale lembrar que a gravidez foi anunciada em novembro durante um show da dupla na casa de espetáculos Villa Country.

Pedro ao lado dos pais (Foto: Ana Carolina Fonseca)

Em sua rede social, Maria falou sobre a novidade à época: "E foi assim que contamos pros nossos fãs. Decidimos esperar entrar no 4 mês de gestação. Pra que não tivesse mais nenhum risco. Mamãe e Papai já não aguentavam mais não dividir isso com vocês. Nosso bebê chegou em agosto. Muitas pessoas achavam que eu já estava grávida na gravação do nosso DVD. Mas nosso Pedro chegou dois meses depois".