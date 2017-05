Laerte: "Querem destruir o Lula enquanto símbolo"

Tamanho do Texto: +A -A

Da cartunista Laerte sobre o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro: "A luta é para destruir o Lula enquanto símbolo, de um movimento de autovalorização, de desenvolvimento, de se impor ao mundo como país. Tudo isso é objeto de ataque agora. Não se trata de prender o Lula, mas de destruir as forças produtivas".

Para Laerte, o modo como isso acontece é "muito perigoso": "Derrubaram a única figura política que não estava mencionada em lugar algum (referindo-se à presidenta Dilma Rousseff) e puseram uma quadrilha".

Laerte Coutinho (Foto: Reprodução/Guia da Semana)

E, como a cereja do bolo, a cartunista e apresentadora do Canal Brasil considera "de arrepiar" os argumentos contrários ao indeferimento de pedidos contra Moro e lamenta a presença, no Judiciário, de "gente moralista, que coloca a religião acima das questões jurídicas".

Para Laerte, "estamos caminhando numa faixa muito estreita de alguma democracia".