Com expectativa de receber 18 mil, SICC apresenta inovações para setor calçadista

País tropical e de temperaturas quentes em boa parte do ano, o Brasil tem nas estações Primavera e Verão o grande momento da economia. Na moda, o destaque não é diferente. Por todo o país, coleções pensadas para dias mais quentes fazem sucesso e são usadas para muito além dos meses da estação. Atento a isso, o SICC (Salão Internacional de Couro e Calçado), que ocorre a partir do dia 22 no Serra Park, em Gramado, amplia os números em um evento recorde. Nesta 26ª edição, a Merkator Feiras e Eventos, empresa promotora do encontro, reúne cerca de 1.600 marcas em 380 estandes que, durante três dias, deverão receber mais de 18 mil visitantes. Para o sucesso do evento, a Merkator tem a parceria de diversos sindicatos diretamente ligado ao setor calçadista e coureiro. São eles: Sindicato da Indústria de Calçados de Estância Velha, Sindicato da Indústria de Calçados de Ivoti, Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha, Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo, Sindicato da Indústria de Calçados de Parobé, Sindicato da Indústria de Calçados de Sapiranga e Sindicato da Indústria de Calçados de Três Coroas.

Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos, empresa promotora do SICC (Foto: Divulgação)

Em busca de explorar a temporada sempre promissora da moda e economia nacional, a Merkator Feiras e Eventos ampliou ainda mais o incentivo para lojistas e convidados de todo o Brasil. Em números, esta edição do SICC irá convidar cerca de 20% a mais durante os três dias de feira. Desse total, mais de 200 são empresários estrangeiros que, no Brasil, chegam representando a expectativa de crescimento no número de exportação. No último ano, o Brasil aumentou em 4% as transações com países estrangeiros e a espera que esse número cresça ainda mais em 2017. Em Gramado, o comércio internacional será representado por compradores da América Latina, Romênia, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Espanha e França.

Para garantir a perfeita estadia de lojistas de todo o Brasil e de diversos países, a Merkator Feiras e Eventos se prontifica a cuidar desta experiência em solo gaúcho. No SICC, os convidados da empresa promotora do evento têm passagens e hospedagens garantidas pela Merkator. Assim, a empresa promove ainda mais a feira e expande o alcance do projeto de sucesso mundialmente conhecido. “Esse é um importante momento de retomada para todo o setor. Exatamente por isso a Merkator ampliou seus investimentos e esforços na busca por trazer o lojista para Gramado”, explicou o diretor da Merkator Feiras e Eventos, promotora do SICC, Frederico Pletsch.

Por lá, essas milhares de pessoas terão as novidades do setor de calçados e artigos em couro como motivação. Com a expectativa de melhora nas negociações depois dos tempos de crise, as empresas expositoras têm investido bastante nos modelos que serão apresentados em Gramado. Entre esses destaques, as grifes apostaram em produtos de altíssima qualidade e que traduzem as principais tendências do cenário fashion mundial. Tudo isso, pensado e adaptado para o sucesso no mercado do varejo nacional. “A feira é uma plataforma de lançamento de coleções, de aprofundamento dos relacionamentos, e claro, um momento importante de vendas para a indústria”, definiu o diretor Frederico Pletsch.

Na Estação 3, espaço projetado dentro do SICC, a Merkator Feiras e Eventos apresenta novidades tecnológicas que facilitam o atendimento das marcas com os clientes (Foto: Divulgação)

Além das coleções para a temporada Primavera Verão 2018 que prometem encantar, a 26ª edição do SICC também abrirá espaço para a tecnologia. No projeto M Store – Loja Inteligente, oferecido pela Merkator Feiras e Eventos, em parceria com a Seta Digital e com modelo de negócios da Sapati, o lojista que visitar o SICC poderá conhecer e experimentar as novas tecnologias que garantem maior eficiência às vendas do varejo. Ou seja, por lá, será apresentado formas de simplificar a experiência do cliente com a marca. Na prática, a M Store – Loja inteligente irá divulgar novas tecnologias como caixas de autoatendimentos, realidade virtual e aumentada, controle de fluxo e taxa de conversão de vendas e Integrador Omni Channel. “Apresentamos o modelo de negócio Sapati, que pensa a tecnologia e a inovação aplicadas ao varejo. O objetivo é simples: vender mais e melhor, ampliando lucros e garantindo o bem estar do cliente”, detalhou o diretor da Merkator, Frederico Pletsch.

Este novo projeto ficará localizado na Estação 3, espaço do SICC que tem como proposito ser o centro dos lançamentos, da moda e tecnologia. Projetado para atender os grandes expositores do evento, a Estação 3 reforça o atendimento personalizado e excepcional da feira que é destaque na economia e moda brasileira. “Esse é um espaço diferenciado, que foge um pouco daquilo que tradicionalmente se vê em uma feira. A Estação 3 tem a dinâmica e o conforto de um shopping, reunindo marcas com grande visibilidade e capacidade e atração de lojistas”, explicou Pletsch.