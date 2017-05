Em entrevista no Villa Mix Festival, DJ Alok anuncia carreira internacional

Tamanho do Texto: +A -A

Já relatamos aqui sobre o sucesso do Villa Mix Festival Brasília. Considerado um dos maiores eventos do sertanejo no país, o Villa Mix foi realizado semana passada na capital federal durante 14 horas, teve recorde de público e contou com a presença de Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Wesley Safadão, Jonas Esticado, Xand Avião e a dupla Simone & Simaria, com seus hits que são um estouro, além dos artistas Israel & Rodolffo, Zebba, Jefferson Moraes e Israel Novaes.

DJ Alok de olho na carreira internacional (Foto: Henrique Fonseca)

E como um dos destaques, o Villa Mix teve a presença do DJ Alok, que bateu um papo exclusivo com o site HT. Perguntamos ao DJ qual era sensação de participar de um mega evento como este e Alok afirmou que se sentiu muito feliz, porque foi realizado na sua casa: a capital federal. Segundo ele, é uma grande vitrine. “Sempre estou aqui no Villa Mix. É um festival que divulgou o meu trabalho Brasil afora. É uma satisfação muito grande”, afirmou.

Com apenas 24 anos, dono de um sucesso por todo o mundo, quisemos saber de Alok qual o segredo do sucesso e ele garantiu que é muito trabalho e esforço dele e de sua equipe. “Nossa! São tantas coisas... Eu acho que deve ser ao fato de eu ter uma equipe incrível. De a gente ter arriscado, de conquistarmos o público com músicas que fizeram sucesso com originalidade”, garantiu.

Quando o assunto é música de qualidade, o artista revelou qual foi a história da sua música de sucesso que fez em parceira com os DJs Bruno Martini e Zeeba, que também se apresentou no festival. Alok contou que ouviu uma música do Zeeba e ficou impressionado com o talento e que, logo em seguida, o conheceu e fizeram parceira em “Hear me Now”. “Bom, primeiro, eu ouvi uma música na rádio que eu achei muito boa chamada Photographs. Nem imaginei que fosse do Zeeba. Ele é incrível, né? Fui apresentado a ele, conheci sua história de ser um californiano que vive desde criança no Brasil, e, logo em seguida, soube que ele e Bruno Martini estavam produzindo “Hear me now”, mas estava bem no começo. Ainda era uma ideia. Eu achei que a música tinha super potencial e propus de produzir com eles. O resultado foi esse. A sinergia foi perfeita desde a produção até o lançamento”, contou.

Por fim, Alok nos revelou que seu próximo passo é focar mais em sua carreira internacional. “Estamos totalmente focados nessa internacionalização. O processo é complexo, mas ficarei muito tempo fora do Brasil divulgando o meu trabalho”. Boa sorte.