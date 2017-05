"Amor.com" levanta o debate sobre os influenciadores digitai. Nós fomos na pré-estréia!

Tamanho do Texto: +A -A

Compromissos importantes, agendas apertadas e eventos glamorosos fazem parte da rotina de uma das profissões que mais crescem no mundo, os blogueiros e influenciadores digitais. Ligar uma câmera e conversar com ela pode parecer algo fácil, mas imagina do dia para a noite você fazer parte de uma nata da sociedade que nunca imaginou participar. YouTube e blogs eram plataformas muito íntimas e com poucos adeptos. O emprego apareceu a cerca de uma década e está chegando nas telonas brasileiras o filme ‘Amor.com’ com uma protagonista que vive nesse espaço da moda. Pela primeira vez, estreia no país um longa que não tem a intenção de falar exclusivamente do meio, apenas fala sobre uma pessoa empregada por este.

Isis Valverde, Gil Coelho, Alexandra Richter, Carol Portes, Joaquim Lopes e grande elenco comemoram o lançamento do filme (Foto: Fabio Moreno/Agnews)

Na pele de Isis Valverde, a mocinha vive um romance de novela com Gil Coelho que é abalado pelas exigências desse universo globalizado. “Eu não conhecia o universo dessas meninas, apenas via as fotos e toda essa atmosfera perfeita que a gente assiste. Queria conhecer a realidade delas. Quais os medos e as pressões que elas passam? Fiquei uma semana convivendo com blogueiras paulistas e elas me acolheram demais. Foram sinceras, abriram o coração para mim e isso foi muito importante para a composição da minha personagem”, relembrou Isis durante a pré-estreia que rolou ontem no Village Mall. A pesquisa de campo foi necessária para tentar compreender essa rotina tão nova.

Como as coisas vão acontecendo de forma muito acelerada, é preciso estar sempre inteirada dos últimos acontecimentos. A maioria do elenco não acreditava que fosse tão difícil fazer parte desse meio. Apesar de já ter aparecido nas telonas em ‘Internet, o filme’, ‘Amor.com’ foi gravado antes, sendo assim, foi o primeiro filme que a rainha brasileira da rede social Snapchat, Thaynara OG, participou. A maranhense falou à coluna que um problema das questões que a personagem de Isis Valverde sofre e que ela já sentiu na pele. “A gente pensa que é só glamour mas há muita coisa por trás. Já passei pela obrigação de ter que postar sempre pela cobrança do público. São vários olhares voltados para você e isso, às vezes, cansa. Hoje, quando estou exausta fico um dia sem aparecer porque acho que esse tempo longe da mídia algo importante. As pessoas precisam entender que somos pessoas normais e vulneráveis. Todos erram, mas quando somos nós, há uma repercussão enorme”, lamentou Thaynara.

Isis Valverde e Gil Coelho ao lado da Thaynara OG (Foto: Fabio Moreno/Agnews)

Os atores entendem muito bem esses problemas, pois também fazem parte desse universo do glamour. Depois de compreender as razões dessa galera, o elenco defende e entende o papel dos influenciadores na mídia. Apesar do Word não sublinhar a palavra ‘youtubers’ de vermelho, ainda é uma profissão muito criticada. “Cada um tem a sua razão de existir no mundo. Eu já estou com 37 anos e a internet só surgiu na minha vida quando fiz 19 anos. Então, não tenho um conhecimento vasto do tema. Mas as blogueiras são muito especializadas nos assuntos que abordam. São pessoas que precisam ser tratadas com respeito e levadas em consideração”, afirmou Joaquim Lopes que atua na pele de uma espécie de vilão no filme por querer separar o casal principal. Ao seu lado, o protagonista do longa ao lado de Isis, Gil Coelho, aprova a opinião do colega. “A gente não sabe a profundidade que esse tema pode ter. Não sou um cara que faz parte do universo da internet, mas tenho amigos youtubers que vivem isso de perto”, explicou o ator que interpreta Fernando, um criador de conteúdo geek.

Antes de dimensionar as dificuldades desse núcleo, a diretora e roteirista Anita Barbosa precisou entender o tema que iria tratar. Desde o início, a narrativa foi pensada com a estrela Isis Valverde garantida. Além da pesquisa de campo da atriz, Anita também trabalhou sozinha navegando pela web e se reunindo com a galera dos blogs. Foi preciso nortear como funciona as gravações, como são feitos os patrocínios e como se organizam para gravar vídeos todas as semanas. “Eu precisei estudar o mundo dos blogueiros de moda e games porque não dominava. Todas os dias vejo coisas em que consigo identificar o filme, assim como o público que já veio conferir. Nunca imaginei o nível de profissionalismo e treino que eles têm. A grande maioria é muito disciplinada. Os youtubers, por exemplo, seguem à risca a grade do canal. A estética deve ser sempre a mesma para padronizar o vídeo. Acho que a sociedade deve abraçar, cada vez mais, essa galera”, afirmou Anita.

A internet não oferece uma grade fechada, como na televisão, e há um leque de assuntos e possibilidades para todos os gostos como games, maquiagem, moda, literatura, humor, viagens e séries. São produtos que vivemos e consumimos no nosso dia a dia. “Não sabia o quão grande era esse universo, porque existem pessoas muito famosas que não conheço, às vezes, por ser mais velha ou não me interessar pelo tema do canal. Como eu posso escolher o que vou assistir, acabo ignorando vários outros formadores de opinião tão importantes quanto os que gosto”, explicou Carol Portes que faz a irmã da Isis Valverde. Por causa dessa diversidade de informação e pela quantidade que isso se faz presente no nosso dia a dia, passou a ser muito importante que um filme brasileiro tratasse deste tema.

No filme, essa os atores Gil Coelho, César Cardadeiro e João Côrtes atuam como o trio de nerds junto com as duas irmãs nas telonas, Isis Valverde e Carol Portes (Foto: Eny Miranda)

“A gente nunca viu um longa abordando essas questões aqui no Brasil. Sou muito ativo na internet e grande fã do YouTube. É importante que a gente discuta sobre isso, porque a nossa rotina está no online: o que comemos ontem, para onde fomos e o que fazemos. Esse meio não é feito apenas de diversão, apesar de ser um mundo maravilhoso”, sugeriu César Cardadeiro que faz parte do trio do canal de nerds do Gil Coelho e o ator, inclusive, admitiu que seria um youtuber se tivesse a oportunidade. Durante o papo do elenco antes da exibição do produto, Isis comenta alguns pontos que devemos prestar atenção. “Percebam os limites que tentamos questionar e até que ponto é saudável que essas plataformas atuem na nossa vida”, destacou.

Os detalhes que o filme ressalta sobre a vida dessa galera foram os principais motivos de estar sendo tão elogiado. Sob os cuidados de uma diretora, o cenário é totalmente voltado para a leveza do amor que a comédia romântica precisa sem deixar de levantar o debate sobre o papel dos influenciadores. Para Anita, esta é a característica principal que demarca seus trabalhos e isso vai muito além do gênero feminino. “Tive a sorte de ter grandes mestres como Daniel Filho, Marcos Paulo e Marcos Jorge que tratam a mulher da mesma forma que tratariam um homem. Eu cresci na minha profissão assim e isso me deu muita força e segurança. E, talvez por ter um lado feminino muito forte, busco caprichar como, por exemplo, em muitas cenas choro junto com os atores. Acredito que a galera precisa ver que estou sentindo a mesma coisa”, exemplificou.

A equipe chorou, mas também riu muito. O entrosamento entre o elenco foi um dos pontos mais comentados. Alexandra Richter, por exemplo, contou que ganhou dois filhos durante as filmagens. “O Gil virou meu filho. Apesar da minha participação ter sido curta, a gente se emocionou muito fazendo porque a mãe dele faleceu e dizia que eu lembro ela em alguns momentos. Foram cenas muito afetuosas”, lembrou a atriz que atuou como mãe do Gil Coelho e do Felipe Roque. Carol Portes ganhou uma nova amiga, a sua irmã no longa Isis Valverde. “Eu só conhecia o Gil Coelho, mas não éramos tão próximos. A Isis foi um presente na minha vida. Na correria que a gente vive, conhecer uma pessoa generosa como ela é muito importante”, contou.