Matheus & Kauan falam sobre música inspirada no Instagram e novo DVD

* Direto de Brasília com Ana Luiza Vasconcelos e Ana Carolina Vasconcelos

Exaltando a tradição e a grandiosidade da música nacional, o Villa Mix Festival Brasília surgiu com o objetivo de reunir, em um mesmo palco os artistas da AudioMix, escritório que administra a carreira de Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Jefferson Moraes, Jonas Esticado, Israel Novaes, Simone & Simaria, Israel e Rodolfo e DJ como Alok, entre outros.Comemorando o sexto ano de sua realização com megaestrutura e os maiores artistas nacionais do casting do sertanejo, forró e eletrônico, o festival teve como cenário uma mega estrutura montada no estacionamento do Estádio Mané Garrincha para milhares de pessoas.

Matheus & Kauan no palco do Villa Mix Brasília (Foto: Henrique Fonseca)

Grandes atrações se apresentaram no festival em mais de 14 horas de shows. Integraram o line up Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Israel Novaes, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Israel & Rodolfo, Jefferson Moraes e, um dos melhores DJs do mundo, Alok, Jonas Esticado, Zeeba e Xand Avião.

Conversamos no backstage, com exclusividade com Matheus & Kauan. A dupla tem sido presença constante na capital federal. Recentemente lotou o complexo batizado Na Praia, à beira do lago Paranoá, e abriu em grande estilo o projeto Carnaval no Parque, realizado no Parque da Cidade. Kauan já havia nos contado que eles escolheram Brasília, porque “a capital sempre abraçou nossos projetos desde os primeiros shows”. Os irmãos Matheus e Kauan estão arrasando de Norte a Sul, mas aqui, no Rio, estouraram depois da dobradinha com o Melanina Carioca, do Vidigal, na música “Vai que cola”.

Eles batem recorde de público por onde passam e estão ainda comemorando um ano de sucesso do DVD Matheus & Kauan Ao Vivo Na Praia (gravado em Brasília em 2015) e são sucesso com as músicas “O nosso santo bateu” e “Que sorte a nossa”. Como já contamos aqui, anteriormente, os irmãos começaram a carreira há seis anos fazendo composições para outros artistas e hoje gravam suas próprias música que estão no top tem das paradas de sucesso. Autor da música “O nosso santo bateu”, Matheus lembrou que foi composta cinco dias apenas antes da gravação. “Transformamos em algo que tinha tudo a ver com praia e deu certo”, avaliou. E os melhores momentos da carreira? Kauan brincou que “Mundo paralelo” foi o primeiro filho e que eles são movidos a trabalho e esforço.

Em uma das recentes edições do Villa Mix, a dupla recebeu o cantor e compositor argentino Axel, que mandou ver em “Amor sem medida” e quisemos saber se já podemos considerar um ensaio para uma carreira internacional. Os cantores garantiram que estão satisfeitos com o trabalho realizado no Brasil, mas que não descartam tal projeto. Outro sucesso de Matheus & Kauan é a música batizada “Papel amassado”. Segundo Matheus, ela foi idealizada em sua casa, em São Paulo, com inspiração no cotidiano das pessoas. E a dupla vem percorrendo Brasil afora com as músicas do álbum “Na Praia 2”.

Perguntamos aos cantores, no fim de semana, sobre a nova música lançada pela dupla, “Vim pra ficar”, e Matheus respondeu que fez essa canção em parceria com o Rafael Magalhães, dono do Instagram “Precisava escrever”, e afirmou que a dupla está sempre compondo com escritores. Apostando no sucesso do reggae da música “O nosso santo bateu”, essa nova composição também é um reggae no novo DVD. “Então, essa música compus com o Rafa, do “Precisava escrever”. que tem um livro de poesia. A gente está sempre compondo com essa galera que não é muito acostumada a mexer com a música também, mas repleta de talento. É um reggae na verdade. Gravamos “O nosso santo bateu”, deu certo, então optamos por um novo reggae também com a letra bem positiva, que as pessoas possam se identificar. E está dando certo, graças a Deus, mais um sucesso desse novo DVD”, afirmou Matheus.

Ganhadores do disco duplo de plantina com a música “Te assumi pro Brasil”, Kauan nos falou sobre o segredo desses hits. “Estamos batalhando por aí, nas estradas, fazendo show, gravando CDs e DVDs. Acho que a gente tem acertado algumas músicas no cenário brasileiro. E ficamos felizes porque sempre que lançamos uma música em pouco tempo o sucesso é grande, inclusive na internet, e a galera está cantando tudo. Acho que “Te assumi pro Brasil” vai ser uma música marcante na nossa carreira e vamos cantar por muitos anos, se Deus quiser”.

Levando todos esses htis pelo Brasil afora, Matheus e Kauan, participam do festival Villa Mix por todo o país. Mas afirmam ter um gostinho especial em participar do evento Brasília. “Então esse é um festival que a gente roda o Brasil inteiro e Brasília tem um gosto especial porque a gente já gravou dois DVDs aqui. É uma cidade que a gente adora e com um público jovem e animado. As pessoas vêm realmente para curtir”, disse Kauan.

Por fim, os cantores nos contam que vem DVD novo esse ano. A dupla está começando a preparar um projeto para um próximo DVD a ser gravado ainda este ano.