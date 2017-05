Extra! Demi Lovato vai cantar em Goiás

Tamanho do Texto: +A -A

Vai ter pop no sertanejo: em sua sétima passagem por Goiânia nos dias 1 e 2 de julho, o Villa Mix traz um line-up inovador. Agora, além das atrações nacionais, o evento, que acontecerá no estacionamento do estádio Serra Dourada, traz pela primeira vez o show de uma diva internacional, a cantora Demi Lovato.

A artista virá exclusivamente ao Brasil para a apresentação no 1º.

Com mais de 43 milhões de seguidores no Twitter, 57 milhões no Instagram e mais de 38 milhões de fãs no Facebook; Demi é considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista "Time".

Lovato é dona de hits como “Confident”, “Skyscraper”, “Stone Cold”, “Give Your Heat A Break”, “Neon Lights”, “Really Don’t Care” e “Cool For Ther Summer” e teve seu disco “Confident” indicado na categoria “Álbum Pop Vocal” do Grammy 2017.