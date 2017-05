Em emissora nova, "American Idol" voltará a ser exibido

Tamanho do Texto: +A -A

Após hiato de um ano, o reality show musical "American Idol" voltará ao ar na ABC em 2018.

A retomada na produção foi possível após um acordo entre a ABC, emissora americana, e a FremantleMedia, produtora responsável por licenciar a atração.

A temporada do reality musical 2017/2018 deve ir ao ar nas noites de domingo.

Os nomes do apresentador e dos jurados, além da data de estreia da atração, serão anunciados em breve.

Em entrevista, Ben Sherwood, presidente da Disney Media Networks, disse que o programa" é um ícone do entretenimento, e agora vai ser exibido justamente onde merece".

"A ABC irá exibir o programa juntamente a seus já famosos Dancing With the Stars e The Bachelor. América, se prepare para o retorno de Idol maior e melhor do que nunca”, falou.

"American Idol" já se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter depois do anúncio.