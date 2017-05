Supla lança nova música: "Eleitores de Dória faltaram na aula de história"

Tamanho do Texto: +A -A

Filho do vereador petista Eduardo Suplicy e da senadora peemedebista Marta Suplicy, o músico Supla compôs uma letra de punk rock e direcionou sua crítica a...João Dória, o tucano prefeito de São Paulo.

A ainda inédita canção batizada de “Como os Ricos Pensam”, composta com Tatiana Prudencio, diz: “Eleitores do Doria/Faltaram na aula de história”, diz um par de versos. Na letra, Supla também critica os “magnatas obcecados” e as “privatizações do espaço coletivo”.

A música também inclui trecho de entrevista de Doria à rádio Jovem Pan no final de abril: "E volto a dizer a esses grevistas: acordem mais cedo, vagabundos. Recado dado".

Dória não quis comentar.