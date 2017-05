"Guardiões da Galáxia Vol. 2" lidera na bilheteria americana e arrecada US$ 145 milhões

Tamanho do Texto: +A -A

O longa "Guardiões da Galáxia Vol. 2" estreou em primeiro lugar no chamado mercado doméstico (Estados Unidos + Canadá) no fim de semana, com uma arrecadação de US$ 145 milhões.

No resto do mundo, onde estão em cartaz há duas semanas, os super-heróis da Marvel já faturaram US$ 428 milhões.

(Foto: Reprodução)

Para se ter uma ideia, o valor é 53,78% superior à estreia do filme anterior, "Guardiões da Galáxia" (2014), que tinha sido considerada muito boa ao somar US$ 94,5 milhões.

Desde então, o filme já rendeu US$ 773 milhões a seus produtores.

De acordo com o site Box Office Mojo, que monitora o mercado de cinema internacioal, em todo o universo Marvel, este foi o segundo maior crescimento de bilheteria já registrado por uma sequência. Fica atrás apenas de "Capitão América: Guerra civil" (2016), que superou "Capitão América 2: O soldado invernal" (2014) em 88,5%.