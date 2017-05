Grávida de 3 meses, Eliana precisou de cirurgia para evitar aborto

Tamanho do Texto: +A -A

A apresentadora Eliana Michaelichen, 43, grávida do segundo filho, quase perdeu sua herdeirinha.

"Senti muito enjoo e, aos três meses, precisei de uma cirurgia porque havia o risco de perder o bebê", disse sem dar detalhes da operação.

Eliana está grávida de três meses, de uma menina, que deve nascer no mês de setembro. A apresentadora do SBT já é mãe de Arthur, de 5 anos, do casamento com João Marcello Bôscoli.

(Foto: Reprodução)

Atualmente ela namora o diretor de TV Adriano Ricco.