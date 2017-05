Aqui e agora, os premiados do MTV Movie and TV Awards

Tamanho do Texto: +A -A

A atriz Emma Watson ganhou o prêmio de melhor atuação por sua interpretação como a Bela de "A Bela e a Fera" no MTV Movie and TV Awards.

Pela primeira vez a cerimônia entregou uma estatueta sem distinção de gênero.

Após a premiação, Emma comentou o ineditismo: "A atitude da MTV em criar uma premiação que não se baseia na questão de gênero significará algo diferente para cada um. Para mim, isso indica como a atuação é muito mais sobre se colocar no lugar de outra pessoa. E, para isso, não é necessário separar homens e mulheres em duas categorias diferentes. Isso significa muito para mim".

(Foto: Kevin Winter/Getty Images)

Veja a lista parcial de vencedores:

Melhor filme: "A Bela e a Fera"

Melhor programa: "Stranger Things"

Melhor reality show: "RuPaul's Drag Race"

Melhor interpretação em filme: Emma Watson ("A Bela e a Fera")

Melhor interpretação em programa: Millie Bobby Brown ("Stranger Things")

Melhor dupla: Hugh Jackman e Dafne Keen ("Logan")

Melhor beijo: Ashton Sanders e Jharrel Jerome ("Moonlight")

Melhor luta contra o sistema: "Estrelas Além do Tempo"

Nova geração: Daniel Kaluuya

Melhor dramalhão: "This Is Us"

Melhor apresentador: Trevor Noah ("The Daily Show")

Melhor performance de comédia: Lil Rel Howery ("Corra!")

Melhor história americana: "Blackish"

Melhor momento: "Run The World (Girls)", por Channing Tatum e Beyonce em "Lip Sync Battle"

Melhor ato musical: "You're the One That I Want", de "Grease: Live"