Simone & Simaria em entrevista exclusiva no Villa Mix Festival Brasília

* Direto de Brasília com Ana Luiza Vasconcelos e Ana Carolina Vasconcelos

Agora foi a vez de Brasília. O site HT, que acompanhou o Villa Mix no Rio com programação de 12 horas e nove shows, esteve em Brasília para a maratona musical de 14 horas realizada no estacionamento do Estádio Mané Garrincha. Consolidado como um dos principais eventos de música do país, o Villa Mix Festival Brasília comemorou o seu ano 6 com megaestrutura e os maiores artistas nacionais do casting do sertanejo, forró e eletrônico e com a animação de milhares de pessoas.

As atrações? Os anfitriões foram Jorge & Mateus, o fenômeno Wesley Safadão, que acaba de gravar DVD em Miami, Israel Novaes, Matheus & Kauan, Simone & Simaria, Israel & Rodolfo, Jefferson Moraes e, um dos melhores DJs do mundo, Alok. Estreando no festival em Brasília teve o cantor revelação do forró, Jonas Esticado, o internacional Zeeba além de Xand Avião que esteve recentemente na festa Surreal na primeira apresentação em solo brasiliense após a saída de Solange do grupo.

O público acompanhou os shows nos espaços Villa VIP, Villa Extra, Villa Prime e Backstage Brahma Golden Mix. No último camarote, os brasilienses ainda tiveram apresentações exclusivas nos intervalos dos shows do palco do festival. Foram escalados os DJ’s Rafael Ramalho, Seven, Larissa Lahw e Jet Lag.

A dupla Simone & Simaria no Villa Mix Festival Brasília (Foto: Henrique Fonseca)

Em época de redes sociais, a transmissão foi ao vivo dos shows pelo Youtube, sob o comando dos apresentadores Amanda Françozo e Tierry Figueira.

Depois de conquistar diversas regiões pelo Brasil, o Villa Mix Festival chegou à capital federal com 20 carretas com mais de 220 toneladas de equipamentos e estrutura. Com o conceito “É Tempo de Villa Mix” e atrações à parte do festival, o palco teve uma megaestrutura inédita em shows no Distrito Federal. Com 600 metros quadrados de LED de alta definição, além de lonas coloridas e engrenagens que se movimentam e compuseram o grandioso cenário da festa. Ao todo, mais de 700 pessoas etiveram envolvidas na montagem para apresentar um espetáculo visual e sonoro que fez o público viver uma experiência única durante os shows.

A Áudio Mix, empresa que produz o evento há cinco anos, trabalhou a todo vapor para deixar tudo perfeito para a noite de sábado. O mega evento já é conhecido em todo o Brasil por suas proporções que são compatíveis a de famosos shows internacionais. O site HT acompanhou toda a movimentação no backstage e no palco.

Uma das duplas que a gente conversou foi Simone & Simaria. Quando estivemos no Rio com as duas, no final do ano passado, elas fizeram um show super animado que contou com hits da carreira, músicas do DVD “Simone e Simara Live!” e sucessos de outras artistas do gênero, como Marília Mendonça e Maiara e Maraisa. Na época, Simaria contou que o repertório é sempre escolhido a partir da animação do público. “A gente gosta de ir sentindo as pessoas e, com isso, vamos cantando. Se percebermos que em determinado momento alguma música não agradou, paramos na metade e pulamos para a próxima. Eu acho que isso é atitude de gente que pensa pra frente e quer proporcionar o melhor para o seu público”, analisou a cantora à época.

E sábado não foi diferente. Elas receberam toda a energia do público que cantava todos os sucessos. Em papo exclusivo com o site HT perguntamos a Simone qual o segredo para tanto sucesso: “Eu acredito que talento, carisma, luz que vem do céu, que pousou sobre as nossas vidas. Uma série de bênçãos cair na graça do povo”.

Donas de um talento impressionantes, as coleguinhas, arrasam por onde passam com seus hits, que são um estouro no país. E quando perguntamos a história da música “Amor mal resolvido”, Simaria revelou que recebeu a letra de um compositor até então desconhecido do público chamado apenas de MP, que enviou a criação até a gente através de um baixista da banda. E foi esse estouro. Eu adorei, achei incrível e quis gravar”. No palco, representando o time do “Feminejo”, como muitos brincam sobre a invasão feminina no gênero musical do sertanejo, as duas cantaram muita sofrência com direito a doses de cerveja. O hit “Loka”, uma parceria com a cantora Annita, fez o público explodir de animação. Mandaram ver também em “Duvido você não tomar uma”, “Meu violão e o nosso cachorro” e “Quando o mel é bom”.

