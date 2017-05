Meryl Streep não virá mais ao Brasil

Tamanho do Texto: +A -A

Um debate sobre empoderamento feminino e a posição da mulher no mercado de trabalho com as atrizes Meryl Streep e Robin Wright foi cancelado.

O evento aconteceria no dia 29 de maio, em São Paulo.

A assessoria de imprensa do Banco Santander Brasil, responsável pelo evento, informou que não está decidido se o encontro será reagendado ou simplesmente deixará de acontecer.

Além do debate entre as atrizes, seria exibido o primeiro episódio da 5ª temporada de "House of Cards", que tem Wright como protagonista ao lado do ator Kevin Spacey. Os novos episódios chegarão à Netflix em 30 de maio.