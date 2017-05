Levi Lima faz pocket show que deu o start para o Luau do Jammil, em Brasília

Tamanho do Texto: +A -A

A capital federal teve na noite de quinta-feira uma prévia do que será o Luau do Jammil. Vocalista da banda, Levi Lima fez um pocket show para 80 convidados no Iate Clube de Brasília e, assim, deu o start no que será a festa à beira Lago Paranoá e que fará os brasilienses se sentirem no Farol da Barra, em Salvador, dia 13.

Em entrevista exclusiva ao HT, Levi Lima, que há seis anos comanda a banda Jammil e Uma Noites, nos contou sobre o CD e DVD mais recentes batizados Jammil de todas as praias “É um CD bem importante para gente por ser o segundo trabalho dessa nova formação. Metade foi gravado em Maceió durante uma festa náutica e, a outra metade, em Salvador. Há uma parte bem acústica do show. A canção Sublime integrou a trilha sonora da novela “Sol Nascente”, e estamos trabalhando em outras músicas que o público tem adorado como Colorir Papel, Praieiro e Fácil de cantar.

E quando o assunto é sucesso, o músico contou a história da música Sublime. “Eu compus para a Ponta do Humaitá, que é um ponto turístico em Salvador, lindíssimo, que tem um pôr-do-sol maravilhoso. E lá temos um evento chamado Vamos ver o pôr-do-sol, que é um show aberto ao público. São 8 a 10 mil pessoas nos acompanhando sempre no Verão. Pretendemos fazer com que este projeto seja itinerante e, quem sabe, trazemos para Brasília em algum momento?”

Levi falou ainda sobre os novos projetos da banda. Além Luau do Jammil, que irá rodar todo o país, o grupo também participará de um mega evento em Florianópolis. “É uma grande micareta, com trio elétrico e tudo que temos direito. A gente também adora reproduzir um pouco do que é o carnaval, né? E, mais um ano, a gente vai estar lá fazendo essa festa com a turma do Sul. A galera vai curtir um pouco de axé”.

Os próximos passos da carreira? “A gente quer rodar o país com esse projeto do Luau do Jammil e continuar a agenda de shows. E tem uma próxima novela que talvez entre outra música nossa. Acho que será a oitava a estar na TV. No mais, vamos ter vários eventos em Salvador e já começar a compor para um novo disco”, disse Levi.

O evento que acontece no dia 13 de maio, no Iate Clube de Brasília, a partir das 15h, conta ainda com atrações como a banda Melim e discotecagem dos DJs Jonnes Veloso, Chicco Aquino e Shark.

Outras atrações

Banda Melim ficou conhecida em 2016, após participar do programa global Super Star. Com referências internacionais, viajam em um musical repleto de lindas vozes, boas energias, pop, reggae e praia. A banda é formada pelos três irmãos, sendo dois gêmeos: Rodrigo Melim (23) e Diogo Melim (23), e Gabi Melim, a mais nova da casa.

Chicco Aquino passeia pela música negra universal. Com mixagens precisas e sensibilidade apurada quando o assunto é pista de dança, mistura soul, rap, future, bass, disco, house, reggae, entre outros estilos. DJ residente de duas das mais tradicionais festas de Brasília; Makossa Baile Black e Mistura Fina.

Shark é hoje um dos mais atuantes e requisitados DJs de hip hop do Brasil. Reconhecido internacionalmente, é pioneiro no País no estilo open format – em que mistura hip hop com house, indie e pop.