Globais protestam contra reforma trabalhista de Michel Temer

Tatá Werneck, Taís Araújo, Alinne Moraes, Letícia Sabatella, Paulo Betti, Suzy Rêgo, Herson Capri e mais um bonde de respeito da Rede Globo estão protestando virtualmente contra a reforma trabalhista proposta por Michel Temer.

Após a greve geral na última sexta-feira (28) e protestos em todo o país no Dia do Trabalho, na segunda (1º), celebs estão utilizando seus perfis nas redes sociais para se posicionarem contra as mudanças na Consolidação das Leis Trabalhistas.

Alguns dos famosos que defendem a CLT e protestam contra a reforma trabalhista de Temer

Eles estão publicando fotos com suas carteiras de trabalho e usaram as hasthags #somoscontraareformatrabalhista e #nãodecidampornósporquetemosvoz.

"Sabemos da necessidade de aprimorar esse conjunto de leis, mas não podemos esquecer sua principal função: assegurar os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores", escreveu Taís Araújo. "Sem debate e reflexão não podemos avançar."

Lúcio Mauro FIlho, por sua vez, lembrou que, desde os 17 anos, contribui com a previdência. "Pago todos os meus impostos. Me sinto um idiota por não ter nada de volta, porém sou um burguesinho, sempre dopado pela minha condição de ter um salário muito acima da média. Mas não posso omitir, como cidadão, a minha opinião a respeito da Reforma da Previdência", escreveu.

Nathalia Dill, protagonista da atual novela das 19h, também protestou. "O trabalhador merece respeito! Afinal, é ele que faz o país andar!", publicou.

E assim seguiu...