Agora vai: peça sobre Harry Potter será encenada na Broadway

Agora é para valer: a peça "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", sobre o mundo de Harry Potter, vai estrear no Lyric Theatre, na Broadway, no dia 22 de abril de 2018, em plena primavera novaiorquina.

A história se passa 19 anos após "Harry Potter e as Relíquias da Morte", o último livro de J.K. Rowling. Na peça, Potter é adulto e pai de três crianças.

"Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", escrita por Jack Thorne e dirigida por John Tiffany, trata-se do oitavo capítulo da saga do bruxo mais famosos do planeta é o primeiro a ser apresentado nos palcos, e é composta por dois atos de aproximadamente duas horas e meia cada.

No começo de abril, recebeu nove Olivier Awards, um dos principais prêmios do Reino Unido para o teatro, um recorde.