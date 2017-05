Pedro Bial vetou que conversa sua com Fábio Porchat fosse exibida pela Record

Tamanho do Texto: +A -A

Pedro Bial vetou que uma ligação sua com Fábio Porchat fosse exibida pelo concorrente na RecordTV.

É que, no dia da estreia do "Conversa com Bial" na Rede Globo, Porchat ligou para o jornalista, sem informar que estava gravando a conversa, para, mais tarde, sem ele saber, exibir a conversa enquanto os dois disputavam a audiência no mesmo horário.

Mas a intenção de Porchat vazou e Bial proibiu a reprodução do diálogo no "Programa do Porchat", seu mais novo concorrente no horário nobre.

Procurada, a Record confirmou o veto: “Com a repercussão antecipada do telefonema que iria ao ar, Pedro Bial pediu que não fosse exibido”.