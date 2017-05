Paolla Oliveira:"Eu acho que o feminismo não pode tachar a mulher moderna"

Tamanho do Texto: +A -A

Sabe aquela imagem de atriz glamourosa em cima do salto? Esqueça! Em “A Força do Querer”, novela das 21h de Gloria Perez, Paolla Oliveira vive Jeiza, uma lutadora de MMA e policial. No entanto, se a imagem que te veio à cabeça, caro leitor, foi de uma mulher sem vaidade ou feminilidade: esqueça mais uma vez.

Na novela, Paolla Oliveira levanta a bandeira de que as mulheres podem ser quem quiserem ser, sem que abram mão de seu lado doce e feminino. Loura, magra e deslumbrante, como sempre, a atriz apresenta uma lutadora policial livre de estereótipos machistas.

Na trama, Paolla Oliveira vive uma policial (Foto: Divulgação/TV Globo)

“Nessa novela, eu descobri que eu sou muito física e que a gente pode ter humor, feminilidade e doçura sendo policial ou lutando MMA. Mais que isso. Eu aprendi com essa personagem que, mais do que qualquer outro rótulo, ela é uma mulher. E, como mulher, pode ser quem quiser ser”, argumentou.

No entanto, engana-se quem pensa que a liberdade da mulher seja o principal mote de “A Força do Querer”. Em mais uma promessa de sucesso assinada por Gloria Perez, a trama das 21h também traz a questão da transexualidade. Sobre as temáticas, que prometem abordar diferentes facetas e movimentos da mulher moderna, Paolla Oliveira também alertou para os pensamentos feministas contemporâneos. Segundo ela, é importante que, até o feminismo, não rotule as experiências e escolhas de suas representantes.

“Essa novela traz mulheres muito fortes e, na trama, a minha principal bandeira é mostrar que nós podemos ser quem nós quisermos. A mulher não tem que ter rótulos. E isso está ligado diretamente aos movimentos. Eu acho que o feminismo não pode tachar a mulher moderna. O movimento é tão grande e superior que precisa entender a essência de cada uma. Senão, a gente menospreza nós mesmas. Precisamos ter liberdade e sermos valorizadas por nossas escolhas”, posicionou-se.

E a temática mulher vai além. Fora sua missão social na pele da personagem Jeiza e de seu posicionamento público sobre o assunto e a abordagem do movimento feminista, Paolla Oliveira também trata das mulheres no cinema.

“As mulheres permeiam a minha vida sempre. Seja com as meigas, mostrando a doçura, ou com a Jeiza e toda a sua força, esse é um assunto que está sempre presente na minha vida pessoal e profissional”, contou a atriz que em maio estreia seu novo longa. Protagonizado ao lado de Ricardo Pereira, a comédia “Mulheres” será exibida em todos os países que têm a língua portuguesa como idioma principal.