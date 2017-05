É o fim: O Rappa anuncia término

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de 23 anos de sucesso, O Rappa anunciou o fim do grupo. Em comunicado divulgado nas redes sociais da banda, os músicos não explicaram o motivo do fim, mas garantiram que irão cumprir a agenda de shows até fevereiro de 2018. “Chegou a hora de dizer que vamos parar e, desta vez, sem previsão de volta. A boa notícia é que vamos terminar esta turnê. Os shows estão confirmados até fevereiro de 2018. Esperamos ver todos nossos fãs nestes shows. Fiquem ligados na nossa agenda. O nosso muito obrigado a cada um de vocês pelo carinho e dedicação de sempre”, afirmou o comunicado oficial. No Rio, O Rappa se apresenta no próximo dia 12, no Salgueiro, e no dia 13, em Santa Cruz.

A turnê de despedida será a do último álbum, lançado em 2016, “Acústica Oficina Francisco Brennand” (Foto: Reprodução)

No entanto, essa não é a primeira vez que o grupo anuncia o fim da carreira. Em 2009, a banda interrompeu a agenda de shows por dois anos e retornou com um novo fôlego, que também foi citado no comunicado divulgado na quarta-feira. “Desde que voltamos aos palcos, em outubro de 2011, vivemos experiências incríveis. Talvez as mais importantes desses mais de 20 anos de carreira. Viajamos o Brasil de ponta a ponta, lançamos dois discos, emendamos quatro turnês internacionais que incluíram um Lollapalooza nos EUA, mais de dez datas na Europa, três na Austrália e uma na Nova Zelândia”, escreveram os músicos que, desde então, lançaram os álbuns “Nunca tem fim…”, em 2013, e “Acústica Oficina Francisco Brennand”, no ano passado, também em formato de DVD. Inclusive, é este último trabalho da banda O Rappa que está rodando o país em turnê.

Atualmente, O Rappa é composto por Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão Meneses, que assinaram o comunicado oficial divulgado ontem. Mesmo após a saída do letrista da formação original da banda, Marcelo Yuka, em 2001, o quarteto seguiu emplacando singles de sucesso. Entre eles, em seu último disco de inéditas “Nunca tem fim…”, “Anjos (Pra quem tem fé)” e “Auto Reverse”, que ocuparam a lista das 100 mais tocadas em rádio no Brasil em 2013.

Na internet, o comunicado foi lamentado por fãs do grupo. Entre os comentários, muitos questionamentos para entender a razão pelo término e relatos memoráveis de experiências em shows da banda.