Helga Nemeczyk deixa o Leblon mais cool com o show "Jazzin The Blues"

Ontem, todos os caminhos levavam ao Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon, Zona Sul da urbe maravilha. Lá, a multi artista Helga Nemeczyk apresentou mais uma vez o espetáculo musical "Jazzin The Blues" ao lado de sua banda, Helga e os Intocáveis. Os cariocas puderam apreciar um repertório que foi de Bessie Smith a Ella Fitzgerald, passando pela diva do soul Nina Simone a George Benson, até chegar a Diana Krall e Amy Winehouse. E não só: a turma de Helga, que conta com Vinicius Pereira na guitarra e violão, Ângelo Bass no contrabaixo, Kelder Paiva na bateria e Thiago Medeiros no teclado e sopros, ainda bebeu da fonte do bossa jazz, com letras de Tom Jobim. O Leblon ficou ainda mais cool...