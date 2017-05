Violonista revela que possui canções até então inéditas de Belchior

Tamanho do Texto: +A -A

Último músico a tocar ao lado de Belchior antes do cantor e compositor falecer, o violonista Diego Figueiredo revelou hoje que ainda possui composições até então secretas de Belchior.

Segundo Figueiredo, esse material será analisado por ele para, só assim, decidir sobre a divulgação.

O violonista acompanhou Belchior entre 2001 e 2007, quando eles se apresentaram pelo país.

Em tempo: o corpo de Belchior foi sepultado na manhã de hoje em Fortaleza, no cemitério Parque da Paz. Natural de Sobral, no noroeste cearense, ele morreu no Rio Grande do Sul no último domingo (30) após passar dez anos sem localização certa.

O corpo do músico foi trasladado para o Ceará e velado ontem (1º) pela manhã em Sobral e, durante a tarde e a noite, na capital cearense, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Por volta de 7h de hoje (2), houve uma missa no centro cultural e o caixão com o corpo do cantor seguiu em cortejo pelas ruas de Fortaleza em um carro do Corpo de Bombeiros até o cemitério.

Repetindo as homenagens prestadas durante os velórios que reuniram milhares de pessoas, fãs e amigos cantaram seus maiores sucessos no cemitério. O Parque da Paz é o mesmo local onde o pai e a mãe de Belchior - que morreram durante o período em que ele ficou recluso - estão enterrados.

O sepultamento foi restrito aos parentes.