Chay Suede: "Não evoluímos em muitas temáticas e isso é muito triste"

Em “Novo Mundo”, trama das 18h da Globo, ele é o protagonista. Ao lado de grandes nomes da teledramaturgia brasileira, Chay Suede interpreta Joaquim Martinho, o guarda pessoal de Dom Pedro (Caio Castro) e o par romântico de Anna Millman (Isabelle Drummond). No entanto, para o jovem ator que é um dos destaques da nova geração da dramaturgia, o trabalho em “Novo Mundo” vai muito além do prestígio. Muito mais que protagonizar a trama e contracenar com atores ilustres, Chay Suede destacou a importância de defender a causa indígena na televisão brasileira. Na novela, ele incorpora a face de herói da história ao se engajar na luta dos índios do século XIX.

Em entrevista à coluna, Chay definiu o trabalho como um presente de Deus. Para o ator, poder dar voz aos índios que tanto sofreram nesta fase da nossa história é a sua principal missão na nova novela das 18h. “Antes de tudo o que `Novo Mundo` está me trazendo, poder representar as injustiças do povo indígena a partir do olhar de dentro da aldeia está sendo uma experiência única. Então, essa missão de retratar um período através do menor, do afligido, é o mais importante de tudo”, destacou.

Outra peculiaridade da novela que animou Chay foi a posição dos protagonistas na história do Brasil. Ao lado de Isabelle Drummond, que interpreta uma professora de português, o ator terá a missão de contar o passado do nosso país por um novo ponto de vista. Em “Novo Mundo”, a família Real sai do protagonismo e dá lugar a pessoas que estiveram nos bastidores dos acontecimentos. “Eu achei muito perspicaz essa ideia dos autores de tirarem o fardo dos protagonistas tradicionais. É muito interessante contar a história a partir de duas pessoas que são ligadas ao príncipe e à princesa, mas não são os dois. Primeiro porque a gente consegue contar o passado de uma forma mais real, em que não há heroísmo nem no príncipe e nem na princesa. Eles são pessoas verdadeiras. Fora que o ponto de vista é novo e muito interessante. A gente conta a história de um Brasil de verdade, com todos os seus defeitos, sem nenhum glamour e altivez. Então, tem todas as injustiças e barbáries, como os brancos acabando com os negros e os índios, por exemplo”, explicou.

Como destacou Chay, “Novo Mundo” entra na grade da Globo com a proposta de ir além do entretenimento. Com uma pesquisa aprofundada nos bastidores, a trama assume a posição de aula de história e traz o passado do Brasil de uma forma única e fiel à realidade. “A novela narra de maneira divertida, claro, mas também muito fiel ao que aconteceu e evidencia trechos que, muitas vezes, nossos professores de história esconderam. Então, abordamos temáticas com requintes de crueldade, como nos índios, por exemplo, que, nas escolas, eram camufladas”, adiantou.

Porém, Suede acredita que esses requintes de crueldade evidenciados na novela poderão trazer um desconforto a quem assiste. Para o ator, a vida é um ciclo que, o que fizemos no passado, tem consequências no presente. E, assim como no século XIX os portugueses vieram para o Brasil em busca de um novo mundo, a sociedade moderna caminha ideologicamente rumo a novos pensamentos e opiniões. E é justamente por essa analogia do passado e presente que ele teme a frustração dos espectadores. “Muitos problemas que nós enfrentamos hoje, já eram realidade naquela época. Assim como pensamentos e dividas sociais do presente, podem ser explicadas por causa de ações do passado. Eu acho que não evoluímos em muitas temáticas e isso é muito triste. Então, eu acredito que analogias do passado e presente serão feitas pelo público o tempo inteiro, a cada cena e a cada diálogo. No entanto, serão comparações que, na maior parte, poderão frustrar quem está assistindo”, analisou.

Para mergulhar em uma novela tão densa e intensa que, como vimos, vai muito além do entretenimento nas noites da Globo, Chay Suede destacou o trabalho das equipes de caracterização e figurino da emissora. Segundo ele, a parte visual dos personagens, dos estúdios e das externas da novela funcionam como mais um integrante no elenco estelar de “Novo Mundo”. “Eu tive uma experiência com as equipes de figurino e caracterização para essa novela como eu nunca tinha tido antes. Essas profissionais participaram ativamente da construção do meu personagem, assim como na de todos os outros atores, que foi fundamental para a trama”, lembrou o ator.