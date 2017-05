'Tardezinha', de Thiaguinho, reúne 3 mil pessoas às margens do Paranoá, em Brasília

Tamanho do Texto: +A -A

* Direto de Brasília por Ana Luiza Vasconcelos e Ana Carolina Vasconcelos

O pôr-do-sol deixava o céu de Brasília completamente avermelhado quando Thiaguinho subiu ao palco com cenário intimista na Orla da Concha Acústica ao lado do lago Paranoá para mais uma edição de sua “Tardezinha”, projeto idealizado pelo próprio cantor e que reúne clássicos do pagode. O álbum “Tardezinha” foi lançado pela Som Livre e, desde então, Thiaguinho tem rodado o país de Norte a Sul com contato direto com seu público. No entardecer de sexta-feira, cerca de 3 mil pessoas estavam ao redor do cantor para uma legítima roda de pagode, samba e muito mais.

Thiaguinho faz um pot-pourri de grandes sucessos que relembram as rodas de pagode da década de 90

Em um clima descontraído a céu aberto o cantor mandou ver em músicas autorias e de diversos artistas. Thiaguinho cantou por mais de 3 horas com um repertório que reúne grandes hits, como “Deixa Acontecer”, “Brilho de Cristal”, “Toda Noite”, “ Maravilha Te Amar ”, “Me Faz Feliz”, “Beijo Doce”, “Que Situação” , “ Vamo que Vamo” entre outros. No palco, ele ainda recebeu amigos para dividir o microfone da “Tardezinha”. Foi possível contar com a presença do jogador de vôlei Bruninho (Bruno Rezende) e com o ator Rafael Zulu, que fizeram uma pequena participação. Zulu tem parte nesse projeto que mescla clássicos do ritmo. Thiaguinho adora investir em um pot-pourri e cantar de tudo um pouco sentindo o feedback do público. O próprio cantor já nos disse que se inspirou no pagode de mesa, no clima do churrasco com os amigos no domingo. E assim faz uma ode aos pagodeiros que admira relembrando clássicos do gênero e novas composições.

Foi mais uma edição do jeito que o cantor gosta. Com um misto de canções em espaço acolhedor, celebrando a amizade, a música e o amor E a “Tardezinha” é bem isso. Thiaguinho cumpriu sua promessa feita em maio de 2016, no Setor de Clubes Sul, de trazer novamente seu projeto à capital federal. O show terminou quando a lua já estava brilhando no céu.

