Peça com Taís Araújo e Lázaro Ramos termina com "Fora, Temer" no Nordeste

O casal Lázaro Ramos e Taís Araújo seguem em turnê com o espetáculo "O Topo da Montanha" e se apresentaram, para centenas de pessoas, na noite de anteontem, no teatro Guararapes, em Olinda (PE).

Com uma plateia lotada de negros e negras, turbantes e black powers, a apresentação tomou contornos políticos e de resistência quando, logo no início da peça, um coro de “Fora, Temer” tomou conta do teatro.

No final, Lázaro, com a voz embargada, disse: "É um momento de luta..grito, sim..claro!". E mais um "Fora, Temer!", seguiu ecoando.

O espetáculo, como se sabe, relembra que, há quase cinquenta anos, no dia 4 de abril de 1968, o mundo se despedia de Martin Luther King Jr., o pastor protestante e ativista político que se tornou ícone por sua luta pelo amor ao próximo e pelo repúdio à segregação racial norte-americana.