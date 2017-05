Tamanho do Texto: +A -A

Dez pessoas ficam feridas ao levarem choque em show de Wesley Safadão, realizado ontem no Centro de Convenções de Olinda, na Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco.

A organização da festa, comandada pelo cantor Wesley Safadão, informou que o acidente foi provocado pela queda de um cabo energizado que sustentava um balão de publicidade. Segundo a assessoria do evento, ventava muito no momento em que ocorreu o problema, por volta das 21h.

Os organizadores contaram que o fio bateu em uma grade localizada atrás de um dos pontos de compra de bebidas. As pessoas levaram choques e, logo em seguida, houve um princípio de tumulto. O show de Safadão chegou a ser interrompido por 10 minutos.

Os feridos foram levados para hospitais da região.

A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar as causas do acidente.

O evento contou com apresentações do cantor cearense Wesley Safadão, que fez um show no trio elétrico. Também estiveram no Centro de Convenções Leo Santana e Márcia Felippe.

Cerca de 20 mil pessoas foram ao show.