Ao ver Lula na frente das pesquisas, Gleisi Hoffman ataca a Globo: "Late mais alto"

Assim que soube o resultado da última pesquisa do instituto Datafolha com as intenções de voto para a Presidência da República, a senadora Gleisi Hoffmann partiu para cima da...Rede Globo.

Gleisi publicou o clipe de "Beijinho no Ombro", de Valesca Popozuda, e mandou recado à Globo: "Late mais alto que daqui eu não te escuto".

É que, como se sabe, q primeira pesquisa Datafolha feita após a divulgação das delações dos executivos da Odebrecht mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantém na liderança das intenções de voto para a eleição presidencial de 2018. Apesar de ter sido citado nos depoimentos, Lula aparece oscilando entre 31% e 29% das intenções de voto no primeiro turno, vencendo em todos os cenários de possíveis concorrentes.

Em tempo: Gleisi participou hoje, no final da manhã, de um ato da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em comemoração ao Dia do Trabalhador, em Brasília, e fez um discurso pela resistência às reformas propostas pelo governo Michel Temer: "Hoje lembramos a luta dos trabalhadores que foram enforcados no Estados Unidos depois de uma greve (em 1º maio de 1886, em Chicago) para reduzir a jornada de trabalho de 15 para oito horas. São conquistas recentes e nós não podemos deixar de lutar e não podemos deixar de ter atenção a isso neste momento de grande retrocesso pelo qual o Brasil vive".