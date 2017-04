Gal Costa cancela show por causa da Greve Geral

Tamanho do Texto: +A -A

A tropicalista Gal Costa anunciou que irá adiar um show por conta da Greve Geral que promete parar o país nesta sexta-feira (28). Ela apresentaria um show da turnê baseada no álbum "Estratosférica" na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, na Bahia. A decisão foi tomada pela própria Gal, devido aos problemas de logística que teria devido à greve, quando diversas categorias em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência impostas pelo governo de Michel Temer prometer causar um nó nas metrópoles. O valor do ingresso será devolvido ao público e informações sobre uma nova data serão divulgadas em breve no site do Teatro.