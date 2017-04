Wesley Safadão faz apresentação intimista para ajudar hospital público

Tamanho do Texto: +A -A

Wesley Safadão vai fazer amanhã uma apresentação inédita para o público pernambucano no palco do Teatro Guararapes. A ideia é um show mais próximo - fisicamente mesmo - do público, para ajudar o setor de pediatria do IMIP, revertendo toda a renda do show para o tratamento de cuidado das crianças internadas. Para tanto, os ingressos variam de R$ 100 (balcão meia) a R$ 230 (plateia inteira), à venda exclusivamente no site Bilheteria Digital.

Fundado em 1960, o IMIP oferece, através do Sistema Único de Saúde, serviços ambulatoriais e hospitalares, voltado para o atendimento da população carente pernambucana, sendo elas crianças, mulheres e homens. O Complexo Hospitalar do IMIP é reconhecido como uma das estruturas hospitalares mais importantes do país, sendo centro de referência assistencial em diversas especialidades médicas.