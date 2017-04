"Sai de Baixo" está de volta à TV Globo

Tamanho do Texto: +A -A

Mudanças na "Sessão comédia", horário de reprises de programas de humor exibida nas tardes de sábado da TV Globo: sai "Os caras de pau", da dupla Leandro Hassum e Marcius Melhem, e entra "Sai de baixo, a partir de 6 de maio. Criado em 1996, o seriado de Daniel Filho resistiu até 2002 e chegou a registrar picos de até 50 pontos de audiência. Com Miguel Falabella, Luiz Gustavo, Marisa Orth, Aracy Balabanian, Márcia Cabrita e Tom Cavalcante, o programa conta a história de uma família falida moradora do Largo do Arouche, em São Paulo. É a volta, portanto, dos bordões como "Eu tenho horror a pobre!" e "Cala a boca, Magda!".