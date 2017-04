Roberto Carlos lança EP baratinho, baratinho...

Tamanho do Texto: +A -A

Já está nas melhores lojas do ramo o mais novo EP de "Roberto Carlos", pelo módico preço de R$ 13. São quatro faixas, incluindo "Chegaste", que RC lançou no final do ano passado ao lado de Jennifer Lopez - que resultou num atrapalhada só, lembram? Além estas, está "Sereia", tema da personagem de Ísis Valverde em "A força do querer" (Rede Globo), "Vou chegar mais cedo em casa" - parceria com seu irmão, Erasmo Carlos -, "Cama e mesa" e, fechando, o medalhão "Sua estupidez - aquela, famosa na voz de Gal Costa, que canta "Meu bem, meu bem, sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo que existe, Mas, sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo...". Lindo.