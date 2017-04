Passaporte: Liniker e os Caramelows vão fazer turnê internacional na Europa

Tamanho do Texto: +A -A

Liniker e os Caramelows, de "Zero" e "Caeu", vão fazer turnê internacional, a primeira da banda liderada pela paulista de 21 anos. No dia 02 de junho, eles seguem para o festival Primavera Sound, em Barcelona, na Espanha. Realizado desde 2011, o evento é celebrado durante três dias e tem como objetivo divulgar as últimas tendências na música, na sua maioria independentes e alternativos. Depois, Liniker e os Caramelows (Liniker nos vocais, Rafael Barone no baixo, William Zaharanszki na guitarra, Pericles Zuanon na bateria, Márcio Bortoloti no trompete e Renata Éssis no backing vocal) seguem para Paris, Berlim e Erfurt (ambos na Alemanha), Londres, Porto, Lisboa e Braga - estes três últimos em Portugal.