SBT faz campanha alarmista e rasteira em prol da Reforma da Previdência

Alerta "que papelão": Silvio Santos, dono do SBT, se reuniu com Michel Temer - eles dividem o mesmo cabeleireiro, Jassa - em São Paulo há alguns dias. Da conversa, saiu um pedido - nas entrelinhas - do peemedebista: dar um apoio à campanha da Reforma da Previdência, encabeçada pelo Planalto, agora que a comunicação para aplacá-la como agenda positiva deu errado.

Resultado: Silvio ordenou que fossem feitas propagandas - com voz do narrador oficial do SBT - ajudando Temer. O resultado é catastrófico, já que são frases de efeito, alarmistas, sem coesão ou contexto mínimo.

“Você sabe que se não for feita a reforma da Previdência você pode deixar de receber o seu salário?” e “Você sabe que o Brasil quebra se não aprovar a nova lei da Previdência?”, diz algumas delas.

Vergonha alheia.