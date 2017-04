Os planos de Anahí, a ex-Rebelde....

Tamanho do Texto: +A -A

Pode crer: Anahí vai lançar um novo single chamado "Alada" no dia 5 de maio. A canção foi foi apresentada a ela por Noel Schajris (Sin Bandera). E mais: agora que é mãe de Manoel, de nem um ano, fica cada vez mais distante a hipótese da cantora rodar o globo com uma turnê. Se sair, será com uma estrutura e agenda bem pequenas. Sabe-se, no entanto, que Anahí viajará a Los Angeles para gravar o clipe da música.